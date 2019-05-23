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Кампус ПсковГУ будет достроен к концу года - Сергей Грахов

05.07.2019 16:34|ПсковКомментариев: 0

Кампус ПсковГУ будет достроен к концу года. Об этом заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Многие уже сейчас, глядя на кампус, могут увидеть, что слова не расходятся с делом», - заявил Сергей Грахов и отметил, что объект непростой, очень сложно его делать, однако пообещал, что на этот раз стройка будет закончена.

Он также заявил, что за контроль над строительством нужно благодарить нового врио ректора ПсковГУ Наталью Ильину и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, ведь «строительство этого объекта находится под их личным контролем».

«Кампус - это действительно объект стратегического значения. Мы не дадим заморозить стройку и до конца года мы сдадим объект», - заявил Сергей Грахов.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты #кампус
Источник: Псковская Лента Новостей
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