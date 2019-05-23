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Студенты ПсковГУ приняли участие в форуме «Ладога»

Председатель Профкома студентов ПсковГУ Алена Козлова и 15 студентов университета в составе делегации Псковской области приняли участие в Межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога», который проходил в конце июня в Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В рамках форума члены псковской делегации представили свои проекты на участие в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи. Председатель Профкома студентов ПсковГУ Алена Козлова защитила проект «Адаптационный квест «Первый Пошел». Тимофей Власов представил проект «Тимуровцы», а Карпов Кирилл - «Киберспорт против наркотиков». К сожалению, поддержки проекты не получили, но участники не отчаиваются и будут подавать проекты на второй заочный этап уже этой осенью.

В традиционном конкурсе Форума «Голос Ладоги» 2 место заняла студентка университета Катя Ломанова.

В этом году образовательная программа форума приняла новый формат: в ее основу положена матричная система. Участники от Псковской области распределились по трем основным уровням: активисты, профессионалы и лидеры. Одновременно они работали и на узкотематических площадках: социальная активность, духовное пространство, профсоюзная молодежь.

В один из дней на Форуме прошел День регионов. Делегацию Псковской области в этот день возглавили Заместитель Губернатора Николай Цветков и руководитель Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская. С ними у членов делегации состоялся «Диалог на равных».

Напомним, что межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проходит в Ленинградкой области с 2009 года. Организаторами мероприятия выступают администрация Ленинградской области, Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Главная цель — формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших практик.