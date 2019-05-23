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Наталья Ильина: В кампусе ПсковГУ будет зона для мероприятий и общения

Кампус Псковского государственного университета будет выполнять несколько функций. Одна из них - это проживание для студентов и преподавателей, которых вуз приглашает для реализации сетевых программ, для российских и зарубежных партнеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Центральная зона будет открыта для населения города и области. То есть, помимо точек общепита, спортзала, библиотеки, будут созданы проектные зоны. Это будет зона для мероприятий и общения со школьниками, студентами и работодателями. Уже сейчас виден обновленный фасад с витражами и благоустроенной территорией», - рассказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.