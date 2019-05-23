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Студенческий фильм «ТВ ПсковГУ» об Идрице покажут в школах Псковской области

Итоги Дня празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом обсудили на втором заседании организационного комитета «Победа», прошедшего в администрации Псковской области 30 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава Себежского района Леонид Курсенков поблагодарил администрацию Псковской области за внимание, оказанное Идрице.

Он отметил, что была создана долгосрочная программа на три года. «Нужно привести поселок в порядок. Есть вопросы по дорогам и по Дому культуры», - обратил внимание глава Себежского района.

Леонид Курсенков рассказал, что главной задачей для популяризации праздника является поддержка СМИ и медиасопровождение.

Он напомнил, что студенческим телевидением «ТВ ПсковГУ» к празднику было снято две части документального фильма про Знамя Победы и Идрицкую дивизию. «С 1 сентября мы начнем показывать эти фильмы в школах Псковской области. Информационное сопровождение - это очень важно», - отметил глава Себежского района.

Также он отметил, что в рамках празднования Дня Знамени Победы в Идрице производится ремонт многоквартирных домов, в ближайшее время будет проведен ремонт фасадов.