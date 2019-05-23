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Прием заявок на «Поход Первокурсника- 2019» стартовал в первый день осени

Накануне, 1 сентября, стартовал прием заявок на самое масштабное мероприятие для новоприбывших студентов- Поход Первокурсника-2019. Слет состоится с 21 по 22 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Мероприятие проходит уже в тринадцатый раз и пользуется большой популярностью у студентов.

На протяжении похода ребята проживают в палаточном лагере и участвуют в досуговой части мероприятия. Программа предусматривает конкурсы, спортивные и творческие мероприятия, вечеринку.

Участниками мероприятия становятся команды высших учебных заведений города Пскова. От каждого факультета одного учебного учреждения может быть выставлено не более 2 команд. Состав каждой команды: 10 – 12 человек, не менее половины из которых – студенты I курса, не младше 18 лет.

Если от факультета формируется более двух команд, то можно подавать заявки на все команды, 2 из которых попадают в основной состав участников Слёта, а остальные – в резерв. Команды из резерва могут перейти в основной состав, если на момент прекращения приема заявок количество команд не достигнет максимума.

Максимальное количество команд в основном составе - 25 команд.

При переводе команд из резерва в основной состав учитывается дата и время подачи заявки.

В составе команды необходимо наличие командира – обязательно представителя первокурсников. Обязателен один сопровождающий – куратор – представитель ВУЗа для каждой команды! (возможен один сопровождающий на несколько команд, при условии его согласия взять ответственность за все эти команды и подписать соответствующий документ).

Отметим, команда должна быть обеспечена туристическим инвентарем (палатки, набор котлов, компас, спальные мешки, коврики, топор, ножовка, тент) и продуктами питания на 2 суток.

Заявки на участие в мероприятии принимаются с 1 сентября и до 10:00 16 сентября по адресу город Псков, улица Максима Горького, 15 (МБУ «Псковский городской молодежный центр», отдел досуга). Форма заявки прилагается ниже. Подробную информацию о Походе можно узнать в группе в социальных сетях в ВКонтакте.

Организаторами спортивно-оздоровительного слёта являются МБУ «Псковский городской молодежный центр» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Псковский государственный университет».