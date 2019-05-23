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Наркополицейские приняли участие в адаптационной неделе первокурсников ПсковГУ

С целью привлечения внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков и формирования негативного отношения к их потреблению состоялись встречи сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД со студентами первых курсов Псковского государственного университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по результатам проведенных в 2018-2019 годах оперативно-розыскных мероприятий полицией задержано 22 лица, входящие в состав организованной преступной группы. Восемь фигурантов оказались студентами учебных заведений Псковской области.

Стражи порядка довели информацию о причинах и факторах, способствующих наркотизации молодежи, о губительных последствиях, возникающих после употребления запрещенных веществ. Особое внимание сотрудники полиции уделили ответственности за немедицинское потребление, распространение и хранение веществ, запрещённых к гражданскому обороту на территории России.

В проведенных профилактических мероприятиях поучаствовали более 1000 первокурсников университета.