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Как волонтеры ПсковГУ работают с пенсионерами?

Наш сегодняшний собеседник - руководитель ресурсного центра добровольчества ПсковГУ Алена Козлова. Среди множества направлений работы волонтеров университета есть и работа с пенсионерами. Алена Козлова рассказала, насколько популярно направление работы с пенсионерами среди студентов и чем именно они занимаются.

Фото из социальных сетей Алены Козловой.

- Работают ли волонтеры ПсковГУ с людьми «Серебряного возраста»?

- Да, работают. У нас есть отряд «Тимуровцы». Это студенты, которые оказывают социально-бытовую помощь лицам пожилого возраста на дому. По заявкам от пожилых людей волонтеры выезжают на адреса. В основном, это помощь в уборке квартиры, мытье окон. Бывают заявки посложнее, например, что-то отремонтировать. Одно но, волонтеры не осуществляют никаких покупок. Это прерогатива социальных служб.

- Охотно ли студенты идут работать в этом направлении?

- Нельзя сказать, что направление пользуется популярностью, но все ребята, которые решают стать частью отряда, ответственно подходят к своей работе. В принципе, кадрового голода мы не ощущаем. Все имеющиеся заявки выполняются быстро. Есть у нас и старожилы отряда с большим багажом опыта, а есть и новички. Новичкам всегда на помощь приходят опытные ребята.

- Проводится ли для таких волонтеров специальная подготовка?

- Без подготовки волонтеров в отряде было бы сложно. Мы не учим ребят мыть полы или окна, но всех новичков мы обучаем. Ежегодно в начале учебного года наши ряды пополняют студенты 1 курса и мы для них проводим обучение: знакомим с деятельностью отряда, особенностями работы, проводим различные тренинги. Самое важное в работе с пожилыми людьми - это знать психологические особенности возраста. Этому мы уделяем особое внимание. Нам важно, чтобы и клиент был доволен, и волонтер не ушел из отряда через месяц работы.

- Можете вспомнить какой-то интересный случай в работе волонтеров?

- Совсем недавно была интересная история. В конце прошлого учебного года к нам обратилась бабушка, которая сломала руку. Ей нужно было ходить в больницу на процедуры. Бабушка попросила ее покрасить, так как волосы потеряли цвет, а позволить себе выходить «в люди» с несвежим цветом она не могла. Просьба была выполнена без вопросов.