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Гребцы ПсковГУ показали достойные результаты на соревнованиях в Казани

10.10.2019 17:51|ПсковКомментариев: 0

Студенты и выпускники ПсковГУ выступили на четвертом этапе рамках Всероссийских соревнований среди студенческих гребных команд в Казани. Главной целью участия ребят было улучшение результата прошлого этапа – и им это удалось, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Мы улучшили результат прошлых заездов предыдущих этапов. Один из первых результатов – 7 мин 27 сек, лучший результат финального этапа - 6:49», – рассказывает Тимофей Морозов.

Как отметили гребцы, в целом соревнования прошли на достойном уровне. Собираясь в поездку, команда переживала из-за смены погодных условий и состояния воды, однако, погода приятно порадовала. Прогнозы обещали дожди, но на самом деле дождь пошел лишь на первом заезде из четырех. Вода была достаточно спокойной, что давало преимущество спортсменам.

«Я как рулевая могу сказать, что наша команда ПсковГУ приятно удивила усердной борьбой до последней секунды каждого звезда, шли через силу, находили вторые и третьи дыхания! Мы шли на результат. Конечно, нам есть над чем работать, прежде всего нужно отрабатывать сами старты, но в целом неугасимое желание членов моей команды соревноваться и каждый раз улучшать результат – уже большой показатель!», – поделилась своими эмоциями рулевая в команде гребцов Александра Фирюлина.

«Все прошло достойно. Судьи оценивали достаточно справедливо», – считают спортсмены. По итогам соревнований команды-победители и призеры были награждены переходящим кубком, медалями, дипломами, а также все призеры получили футболки с логотипом соревнований. Награждение стало подведением итогов не только финального этапа, но и всего летнего сезона.

Члены студенческой команды хотели бы выразить большую благодарность тренеру Сергею Матвееву за его старания и веру в них, его наставнический вклад, подготовку к соревнованиям.

«Он очень многое сделал для того, чтобы мы приехали на эти соревнования, мотивировал нас, давал советы, подсказки, указывал на ошибки и недочёты, а мы старались исправляться и оправдать его надежды», – говорит о тренере Алексей Горелов.

Летний этап закончен. Сезон закрыт. Сейчас спортсмены начнут активную подготовку к зиме.

Отметим, соревнования проходили в период с 4 по 7 октября на озере Средний Кабан в столице Республики Татарстан. Этот этап является завершающим в Летнем сезоне Чемпионата Студенческой гребной лиги. Его участниками стало 29 студенческих команд, представляющих разные города и университеты России. Команду ПсковГУ представили студенты нескольких факультетов и выпускники университета.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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