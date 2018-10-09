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Дмитрий Лобарев: Наша задача - удержать талантливую молодежь в Псковской области

«Наша задача - удержать талантливую и активную молодежь в Псковской области», - заявил в Общественном пресс-центре ПЛН директор ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы ПсковГУ Дмитрий Лобарев.

Проект «Территория твоей профессии», который стартовал в Псковской области в начале года, нацелен как раз на решение этой задачи.

«Родители желают только лучшего для своих детей, ориентируют их на престижные вузы Санкт-Петербурга и Москвы. Наш вуз, хоть и является опорным, пока рассматривается талантливыми ребятами как запасной вариант. Потому что родители школьников заглядывают вперед - не только на обучение в вузе, но и на то, где дальше их дети будут работать. Не секрет, что в последние годы в Псковской области появились новые предприятия электротехнического кластера, ОЭЗ «Моглино», есть и другие предприятия, которые внедряют инновационные технологии. Наша задача – знакомить с ними школьников и родителей», - пояснил он.

Дмитрий Лобарев подчеркнул, что на сегодняшний день в рамках проекта «Территория твоей профессии» проведено уже 4 площадки для школьников. «Одна из встреч в форме деловой игры проходила на территории Моглино. Там мы позиционировали такие профессии, как инженер-электротехник, таможенник», - рассказал руководитель Ресурсного центра.

«Отклики достаточно положительные, результат - эффективный. Когда у нас появилась возможность заявиться на грант, чтобы получить субсидию, мы подумали – почему бы не тиражировать этот опыт? Мы бы и без гранта проводили эту работу, но теперь мы можем расширить границы и привлечь детей из удаленных районов», - отметил Дмитрий Лобарев.

«Проект актуален, востребован. Мы надеемся, что нам удастся часть ребят остановить и оставить в нашем регионе», - заключил гость пресс-центра ПЛН, пригласив к сотрудничеству всех работодателей Псковской области.