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В ПсковГУ иностранных студентов привлекает сильная языковая школа и постоянная поддержка – преподаватель университета

Чем живут сегодня студенты, приехавшие в наш город более чем из 40 стран, какой видят жизнь в Пскове, чем привлекает их учеба именно в нашем университете, с какими сложностями подчас им приходится сталкиваться, как они преодолевают языковые и культурные барьеры и кто помогает им в этом? Об этом и многом другом мы рассказываем в новом проекте «Университет дружбы народов», который стартовал на Псковской Ленте Новостей в рамках постоянной рубрики «ПЛН-Универ».

Беседуя с иностранными студентами, мы постоянно слышим о том, что в процессе адаптации им очень помогают не только тьюторы ПсковГУ и сокурсники, но и преподаватели, которые никогда не остаются в стороне, помогая в сложных ситуациях. Рассказать о том, чем интересна работа со студентами, приехавшими в Псков со всего мира, мы попросили Марию Владимировну Малыгину – старшего преподавателя кафедры европейских языков и культур факультета русской филологии и иностранных языков (Институт институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций). Наша собеседница работает в основном с ребятами, обучающимися на направлениях 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями (профиль «Иностранные языки») и 45.03.02 «Лингвистика». Также она преподает английский язык на историческом факультете на направлении «Зарубежное регионоведение». Кроме того, она решает многие проблемы еще и по своей должности: Мария Владимировна недавно стала заместителем директора Института по международной деятельности.

- Мария Владимировна, что входит в круг ваших обязанностей в связи с постоянным общением с иностранными студентами ПсковГУ?

- Задач много: это и сопровождение студентов, и вопросы адаптации в коллективе, и организация межкультурного общения, обучение и включение ребят в образовательный процесс. Работа очень интересная, потому что, во-первых, мы общаемся с представителями других культур, узнаем традиции, обычаи других стран и народов. В свою очередь, мы становимся более толерантными, внимательными к тому, как люди других культур ведут себя в разных ситуациях.

- Чем зарубежные студенты отличаются от наших?

- Мы не делим студентов на «наших» и «не наших». Вне зависимости от национальности каждый студент - это целый мир. Они любят участвовать в мероприятиях, которые их включают в процесс внеучебной деятельности. Мы проводим творческие и песенные конкурсы, представления, устраиваем вечера культур, которые помогают нам сплачивать русских и иностранных студентов в совместной неформальной деятельности. Конечно, студентам из стран ближнего зарубежья легче адаптироваться и включаться в процесс, так как они зачастую обучались в русских школах и хорошо владеют русским языком.

- Студенты делятся своими впечатлениями от университета? Что привлекает их в нашем городе?

- На практических занятиях по английскому языку мы можем обсудить разные темы. Конечно, если в группе есть иностранный студент, мы задаём вопрос, а как учатся у вас. Нашим студентам полезно узнать о своеобразии процесса обучения вне России и Пскова. Мы многому у них учимся. Иностранным студентам очень нравится Псков, всех удивляет количество наших памятников, богатая тысячелетняя история. Некоторые студенты прямо прикасаются к стенам Кремля и не верят, что до этого камня дотрагивались люди тысячу лет назад. Их привлекает месторасположение города: отсюда они могут съездить на экскурсии в столицу или в ближнее зарубежье.

- С какими проблемами они чаще всего сталкиваются в процессе обучения?

- Проблемы есть, но все они решаемы. Мы стараемся сопровождать их полностью, брать, что называется, под крыло.

- В этом году количество иностранных студентов увеличилось?

- Да, число студентов, приезжающих на учебу в ПсковГУ год от года растет. В этом году, например, только на факультете русской филологии и иностранных языков обучается 171 человек из числа иностранных студентов, на историческом факультете – еще 13. Также иностранцы обучаются по заочной форме.

- Факультет русской филологии и иностранных языков - самый популярный?

- Да, самое популярное направление - это «Педагогическое образование. Русский язык как иностранный». Много студентов обучается на направлениях «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и иностранный язык (английский)», «Реклама и связи с общественностью», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранные языки». Наша языковая школа достаточно сильная и привлекает ребят из-за рубежа.

- Каков диапазон стран, из которых к нам приезжают студенты? Какая страна самая экзотическая?

- География самая обширная. Самые экзотические страны, пожалуй, - Аргентина, Вьетнам, Афганистан. Есть студенты из Дании, Латвии, Молдовы, Эстонии. Больше всего ребят обучается из Туркменистана. Среди них есть не только студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, но и магистратуры. Есть даже одна аспирантка. Она приехала в ПсковГУ из Беларуси, обучается на направлении «Образование и педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания» по профилю «Иностранные языки».

- Получается, что перед студентами ПсковГУ открыты любые дороги, не только практико-ориентированные, но и научно-методические?

- Да, студенты могут обучаться на программах дополнительного образования, а также программах подготовки кадров высшей квалификации.