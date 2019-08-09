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В ПсковГУ поступило на 32 % больше одиннадцатиклассников

И.о. ректора ПсковГУ Наталья Ильина сообщила, что университет в этом году принял на 32 % больше псковских одиннадцатиклассников, чем в предыдущем. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это Наталья Ильина подчеркнула 27 августа, на выступлении на педсовете в ПсковГУ.

Врио ректора рассказала присутствующим о результатах, которых добился университет.

Также Наталья Ильина поздравила педагогов с наступающим учебным годом и добавила, что 1 сентября и День учителя - главные праздники для педагогов страны.

«Каждый педагог, придя 1 сентября в школу, увидит горящие глаза школьников», - отметила Наталья Ильина и дополнила, что в течение всего учебного года «нужно идти с распахнутым сердцем и багажом знаний».