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Иностранный студент ПсковГУ: Не стесняйтесь говорить о проблемах!

Чем живут сегодня студенты, приехавшие в наш город более чем из 40 стран, какой видят жизнь в Пскове, чем привлекает их учеба именно в нашем университете, с какими сложностями подчас им приходится сталкиваться, как они преодолевают языковые и культурные барьеры и кто помогает им в этом? Об этом и многом другом мы рассказываем в новом проекте «Университет дружбы народов», который стартовал на Псковской Ленте Новостей в рамках постоянной рубрики «ПЛН-Универ».

Наш сегодняшний собеседник - Сохил Какар, студент из Афганистана. Чем его привлек Псков и ПсковГУ, сложно ли было учить русский язык и понравился ли ему русский борщ – об этом он рассказал нашему корреспонденту.

Здесь и далее - фото из архива героя публикации

- Сохил, на каком направлении вы учитесь?

- Я обучаюсь в Институте математического моделирования и игропрактики, на втором курсе направления Прикладная информатика.

- Как выбрали ПсковГУ? Какие вузы рассматривали?

- Я нашел сайт ПсковГУ в Интернете. Выбирал из нескольких городов, выпавших рандомно, к примеру, в моем списке были Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие. Однако привлек именно Псков, так как это красивый тихий маленький городок, удобнее крупных.

- Сложно ли было найти общий язык с преподавателями, однокурсниками?

- Не очень. Я старался быть открытым, и они относились ко мне так же. Поэтому и до сих пор у нас с ними все круто.

- Владели ли вы русским, когда приехали сюда?

- Сначала я приехал на подготовительное отделение ПсковГУ. Учил русский язык, затем уже поступил в вуз.

- Учиться на прикладной информатике, изначально не очень хорошо владея языком, было сложно? Как справлялись с трудностями?

- Все не так просто. Трудности, конечно, были. Проблемы были. Приходилось много заниматься. Первое время на лекции я не понимал 80% произнесенного преподавателем. После пар приходилось разбираться, переводить лекции. То, что остальные понимали за один раз, я разбирал за два раза. Сейчас стало лучше, легче.

В августе этого года Сохил Кокар принял участие в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия Global», основной целью которого является создание условий для диалога молодежных организаций и молодых иностранных граждан, ориентированных на взаимодействие и сотрудничество с российской молодежью. Для участия в масштабном мероприятии Сохайл прошел конкурсный отбор, и его кандидатура была одобрена благодаря поддержке фонда «Русский мир» и ПсковГУ.

- Привыкли к Пскову? Какие представления о России не подтвердились?

- Почти привык. Говорили, что будет очень холодно. Но на самом деле, не очень. Все терпимо. В Афганистане максимальное понижение температуры до -15-10С. Здесь же пока не было низких температур, ни -30С, ни -20С.

- Какие русские традиции наблюдали, что удивило, запомнилось?

- Я участвовал в квесте, который прошел в Пскове и Пушкинских горах, и там нашел много знакомых! Две девушки, с которыми я подружился на мероприятии, приготовили мне борщ. Было вкусно!

- Что помогло адаптироваться на новом месте?

- Преподаватели и другие студенты-иностранцы, в том числе из Афганистана. И даже мои одногруппники! Мы со студентами создали компанию, общались после пар, ходили друг к другу в гости!

- Какие советы абитуриентам-иностранцам вы дали бы?

- Если они решили учиться за границей, то пускай хорошо учат язык. В первый году у них больше свободного времени, и они могут лучше сфокусироваться на языке, чтобы потом легче было понимать сказанное, заданное. Второй совет – обращаться за помощью к команде тьюторов и студентов-волонтеров. Важно быть открытым – тогда их поддержат и преподаватели. Пусть помнят: не нужно стесняться говорить о проблемах, все надо рассказывать, делиться сложностями, тогда им смогут помочь!