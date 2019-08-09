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Иностранная студентка ПсковГУ: Нужно открыться городу, университету, ребятам - и все будет хорошо!

Чем живут сегодня студенты, приехавшие в наш город более чем из 30 стран, какой видят жизнь в Пскове, чем привлекает их учеба именно в нашем университете, с какими сложностями подчас им приходится сталкиваться, как они преодолевают языковые и культурные барьеры и кто помогает им в этом? Об этом и многом другом мы расскажем в новом проекте «Университет дружбы народов», который стартовал на Псковской Ленте Новостей в рамках постоянной рубрики «ПЛН-Универ».

Сегодня представляем вам Киматгул Наботову - умницу, спортсменку и просто красавицу, которая приехала учиться в ПсковГУ из Таджикистана четыре года назад. Мы узнали у нее, ради чего девушка преодолела больше трех с половиной тысяч километров и удалось ли ей получить в Пскове то, о чем она мечтала.

- Кима, почему вы решили получать высшее образование именно в России?

- Я обучалась в Таджикистане в русскоязычной школе при министерстве обороны Российской Федерации, окончила 11 классов. Я и хотела в дальнейшем в России обучаться. У меня даже возможности не было оставаться учиться в Таджикистане.

- В России много вузов, думаю, выбор был очень большой. Почему именно ПсковГУ?

- Я о Пскове и не знала, пока к нам не приехали представители из ПсковГУ, которые презентовали возможности университета. На тот момент я еще не знала, куда поступать. Узнала, что есть такой шанс, подала документы - и поступила.

- Какой факультет вы выбрали и почему?

- Я подала документы на юридический. Мой отец работает в правоохранительных органах, у меня с детства стремление и любовь к этой профессии были. Сейчас я обучаюсь по направлению уголовное право. Можно сказать, это моя мечта. Экзамены я сдавала в общем порядке. Сейчас учусь уже на 4-м курсе, дальше хочу продолжать обучение в магистратуре ПсковГУ.

- Совпали ли ваши ожидания об учебе в университет с реальностью?

- Если честно, я даже не представляла, что будет. Я могла разве что примерно что-то вообразить. Но все впечатления в плюс.

- Вы помните ваш первый день в Пскове и впечатления от города?

- Да - это не забыть! Это было в воскресенье, мне нужно было сразу по приезду сдавать экзамены. Это очень странно, когда ты находишься в городе, который ты вообще не знаешь. Единственным плюсом было знание русского языка. Я не представляю, каково студентам, которые не знают русский язык. Мне было тяжело, при том, что я могла общаться, спросить дорогу у людей. Очень сложно, когда никого не знаешь.

Я, конечно, по приезду связалась с диаспорой и университетом, но ни родственников, ни друзей - никого близкого в Пскове у меня не было. Я приехала в никуда. Первый день был очень тяжелый. У нас в Таджикистане все по-другому. Автобус, например: у нас когда садишься в автобус, можно водителя попросить в определенном месте, а тут - нет. Только на остановке. Это очень странно было. Теперь это норма.

- В самом городе что вам понравилось больше всего?

- Здесь очень спокойно. Для тех, кто не любит шумные города, Псков - идеальное место. Если приезжаешь в Москву или Петербург и ты иностранец, тебе очень тяжело. Во-первых, там шумно, ты никого не знаешь, там намного тяжелее. Мне здесь понравилось, что очень тихо и люди доброжелательные. К тому же город небольшой - не потеряешься.

- Кто помог вам в первые дни и месяцы в Пскове?

- Сейчас в ПсковГУ работает большая команда тьюторов, которые помогают адаптироваться иностранным студентам. На тот момент, когда я приехала в Псков, эта команда только сформировалась. Я приехала, заселилась в общежитие - у меня была соседка с Узбекистана Мафтуна, она очень сильно помогала, она понимала, что мне тяжело, что я не знаю дорогу. Когда мне надо было ехать на экзамен, она ехала со мной. Теперь, спустя четыре года я ощущаю себя в Пскове как дома, он стал для меня родным городом.

- Интересно, а какие у вас впечатления от общежития?

- Я сейчас живу в общежитии, которое находится на Красноармейской, 1. Очень хорошие условия. Есть кухня, душевые, стиральные машинки - все, что нужно!

- Наверняка за эти годы у вас появилось в университете много друзей?

- Да. У меня очень-очень много друзей, потому что я тьютор. Тьюторы - это команда ребят, которые активно помогают иностранным студентам адаптироваться в ПсковГУ, в городе. В начале года был большой набор - сформировалась группа из 50-60 человек. В основном это иностранцы, хотя есть и русские. Мы общаемся с теми, кто приезжает, на английском, немецком, помогаем им изучить язык, помогаем в решении вопросов с документами - рассказываем, как получить регистрацию, продлить визу. Это очень важно. Набор в команду тьюторов проводится ежегодно. Претенденты слушают лекции в течение месяца и после этого сдают экзамен, по итогам которого выдаются сертификаты.

Тьюторы постоянно контактируют с иностранными студентами. Есть ребята, которые получают этот статус, но потом забрасывают тьюторство: чем студент старше, тем тяжелее участвовать во всем, сложнее найти время. Но бывает и иначе: среди тьюторов есть даже магистранты. Я являюсь тьютором уже четвертый год.

В ПсковГУ вообще очень много иностранцев. Здесь регулярно проводятся Вечера встречи культур, Дни и Недели родного языка. После этих праздников мы очень часто встречаемся, идем гулять. Для нас часто вечером устраивают вечерние студенческие пати, собираемся и веселимся все вместе в каком-нибудь клубе.

- Вы планируете как-то свое будущее? Останетесь в Пскове или вернетесь на родину?

- В Пскове вакансии по моей специальности сложно найти, к тому же все зависит от того, получу ли я российское гражданство.

- А хотелось бы остаться в Пскове?

- Псков прекрасный город, на первых этапах своего развития я бы хотела здесь остаться. Но я очень активный человек , мне нужно движение, думаю, в дальнейшем я бы переехала.

- Если вам придется возвращаться на родину, как вы думаете, образование, полученное здесь, поможет вам найти хорошую работу в Таджикистане?

- Российское образование у нас считается качественным, оно в приоритете всегда. Но юридическое образование имеет свою специфику: в России и Таджикистане разное законодательство. У нас есть специальные курсы переквалификации, можно будет их пройти и тогда будет большая вероятность того, что я смогу получить хорошую работу. Все равно в приоритете останется мой российский диплом.

- Что бы вы посоветовали иностранному студенту, который только что приехал в Псков? Что самое важное для более быстрой адаптации?

- Самое главное - найти хороших друзей и не стесняться общаться со всеми, контактировать. Часто ребята приезжают зажатые, они боятся. Нужно открыться этому городу, университету, ребятам - и все будет хорошо!