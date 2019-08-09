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Универ / Из первых уст

Преподаватель ПсковГУ об иностранных студентах: Они учат нас радоваться жизни

28.12.2019 18:19|ПсковКомментариев: 2

Чем живут сегодня студенты, приехавшие в наш город более чем из 40 стран, какой видят жизнь в Пскове, чем привлекает их учеба именно в нашем университете, с какими сложностями подчас им приходится сталкиваться, как они преодолевают языковые и культурные барьеры и кто помогает им в этом? Об этом и многом другом мы рассказываем в новом проекте «Университет дружбы народов», который стартовал на Псковской Ленте Новостей в рамках постоянной рубрики «ПЛН-Универ».

Беседуя с иностранными студентами, мы постоянно слышали о том, что в процессе адаптации им очень помогают не только тьюторы ПсковГУ и однокурсники, но и преподаватели, которые никогда не остаются в стороне, помогая в сложных ситуациях. Доцент кафедры теории и методики гуманитарного образования, кандидат филологических наук Любовь Сергеевна Головина – один из таких педагогов. Она преподает русский язык и страноведение на отделении дополнительных образовательных программ для иностранных граждан. Любовь Сергеевна рассказала нам, как ведется обучение и чем важен и интересен для университетского сообщества опыт общения со студентами из других стран.

- Любовь Сергеевна, что изучают студенты на годовых дополнительных курсах?

- Большинство наших студентов обучается по программе предвузовской подготовки для иностранных граждан. В течение 10 месяцев обучения иностранец должен достичь хорошего уровня владения русским языком как иностранным, необходимого для дальнейшей учебы на русском языке, получить базовые знания на русском языке по основным профильным дисциплинам  и, конечно же, в первый год пребывания в чужой стране пройти все этапы адаптации к новым климатическим условиям, времени, к новой образовательной системе, к новому языку общения и многому другому.

Основной дисциплиной курса является русский язык, он занимает около 70% учебного времени, и первые два-три месяца наши ребята погружены в него по максимуму. Практические занятия по языку по 5-6 часов каждый день. Конечно, это тяжелая нагрузка и на ребят, и на преподавателей русского языка, но она быстро приносит первые результаты.

Когда студенты овладевают базовым уровнем владения русским языком, вводятся профильные дисциплины. Их набор зависит от того, по какой программе иностранный гражданин планирует в дальнейшем обучаться. Для инженерно-технического профиля это математика, физика, информатика. Для гуманитарного профиля – страноведение России, обществознание, литература.  Наши студенты экономического профиля изучают дополнительно математику, страноведение России и обществознание, планирующие поступать на медицинские направления – химию и биологию.

Программы всех общеобразовательных дисциплин рассчитаны на то, чтобы снять разницу между требованиями к уровню знаний абитуриентов по этим предметам в России и других странах. Вместе с тем большую сложность для наших ребят представляет именно «язык» этих предметов. Поэтому работа преподавателей-предметников осложняется еще и тем, что они должны обучить и языку своей науки.

- Насколько успешно ребята из разных стран овладевают русским?

- В странах СНГ сохраняются позиции русского языка. Он изучается в школе, есть газеты, журналы на русском языке, русское радио, телевидение, поэтому ребята из этих стран приезжают с определенными знаниями. Однако, как бы странно это ни звучало, именно таких ребят очень сложно бывает «переучить», скорректировать их ошибки.

Ребята из дальнего Зарубежья, как правило, изучают язык с нуля. На подготовительном курсе обычно мотивация быстро выучить русский язык очень сильная, так как студенты понимают, что язык для них это не только средство выживания в новых условиях, но и язык их будущих профессиональных успехов, гарантия получения хорошего образования.

Поддерживать интерес к изучению языка помогают и преподаватели, использующие, помимо традиционных методов, и нестандартные техники. Например, мы учим наших студентов слушать онлайн-лекции, размещенные на открытых образовательных платформах, используем программы по онлайн-тестированию. Для коррекции звукопроизносительных навыков учим их петь русские песни, используем битбоксинг, и это оказывается не только полезным, но и приносит массу положительных эмоций, что очень важно при изучении языка. 

- Иностранные студенты изначально владеют разными языками и попадают в одну группу. Как организовано обучение?

- Да, у нас обычно формируются многонациональные группы. В этом есть плюсы и минусы. Минусы в том, что преподавателю трудно организовать работу, учитывающую родной язык учащихся, сконцентрировать внимание на коррекции отдельных проблем. Плюсы в том, что многонациональные группы дают большие возможности для организации коммуникации на уроке. Например, очень интересно в таких группах проходят уроки-презентации своих стран и городов, дискуссии на некоторые остросоциальные темы, поскольку они получают разное отражение во многих культурах.

При изучении иностранного языка наличие языка-посредника необходимо только для того, чтобы студент мог объяснить преподавателю, что его волнует, какие у него проблемы, а преподаватель мог сказать, куда и когда студенту нужно приходить. На самом уроке присутствие другого иностранного языка должно быть минимизировано. И для начального этапа это не проблема, поскольку все, что изучает студент, находится в его окружении, и материал выстраивается по принципу постепенного наращивания. Кроме того, сегодня современные технологии позволяют нам без проблем объясниться на любом языке.

- 70 человек – это достаточно много. Такое количество людей так или иначе всегда влияет на атмосферу внутри крупных коллективов. Что иностранные студенты дают университету? В чем их значимость для ПсковГУ?

- Во-первых, это трансляция своей культуры. Псковская область – регион монокультурный. У нас преобладающее русское население, мы мало что знаем о культурах дальних стран, поэтому у многих в сознании действует стереотипное  восприятие иностранцев. Эти студенты помогают развенчивать стереотипы. Псковские ребята общаются с ними и понимают, что со всеми можно дружить, что вне зависимости от того, откуда человек, какого он вероисповедания, с ним можно дружить, находить общие темы, что национальность и паспорт не накладывают никакого отпечатка на души и отношения. Наши студенты участвуют в концертах, знакомятся с чужой культурой и видят, что иностранцы - такие же абсолютно активные, позитивные люди.

Ещё они учат нас радоваться жизни. Мы часто не замечаем уже в своей природе, в своём городе положительных сторон, все примелькалось, а они нам рассказывают иногда удивительные истории, заметив то, что не видим мы. Например, радость первого снега. Для нас снег - это лужи, грязная обувь, а для них это праздник, счастье. Они играют в снежки, катаются с горки, мальчишки девчонкам за шиворот снег закидывают - так весело, хорошо! Или, допустим, жёлтые листья. В Аргентине нет четырёх сезонов, у них вечное лето, и когда ребята из этой страны видят золотые, красные листья, собирают их, удивляются, любуются этой красотой – ты сам начинаешь видеть мир другими глазами. Работа с ними очень затягивает, это очень интересно!

- Как давно вы работаете с такими студентами?

- В настоящее время мы обеспечены современной методической литературой по русскому языку как иностранному. В нашем распоряжении несколько типов учебников от ведущих издательств страны, огромное количество методических пособий, сборников упражнений, тестов. Следует сказать, что за эти 7 лет многое поменялось и в методике преподавания РКИ: появилось большое количество ресурсов в интернете, онлайн-курсов, платформ, мобильных приложений. Все это мы активно используем и в нашей повседневной работе.  В этом смысле у нас очень «прогрессивный» преподавательский состав: он открыт всему новому. 

- Ребята часто обращаются к вам как к преподавателю со своими проблемами, заботами, просьбой помочь?

- Конечно, преподаватель – это тот человек, с которым иностранный студент, начинающий изучать русский язык, проводит большее количество времени. Поэтому обычно педагог знает все, что волнует, беспокоит студента. Это всегда дополнительная нагрузка на преподавателя, но без этого невозможно достичь той степени доверия, которая бы позволила иностранцу «впустить в себя» новый язык, новую культуру и сделать их частью своего мира. 

У нас в университете организовано замечательное волонтерское движение тьюторов. Тьюторы из числа студентов разных курсов помогают нашим ребятам адаптироваться в новой среде. Если раньше нам приходилось решать все проблемы наших студентов (от покупки теплых вещей до помощи в оформлении документов), то сейчас мы просто уточняем: «Кто твой тьютор?». Да и сами иностранцы с большим удовольствием общаются со своими русскими сверстниками.

- После учёбы в Пскове они разъезжаются по своим вузам, не остаются в нашем городе?

- Конечно, они не могут остаться, даже несмотря на то, что им очень у нас нравится. Каждый год возникают ситуации, что дети влюбляются в Псков, им нравится атмосфера, люди, университет, они хотят остаться, но они чётко закреплены за своим университетом.

Дело в том, что когда они приезжают из своей страны, для них существует только Петербург и Москва, поэтому, выбирая университет, они отдают предпочтение столичным городам. А когда приезжают к нам, то понимают, что это тихий город, как они любят говорить - дешёвый город, уютный, они понимают, что им здесь комфортнее жить. Они бы с радостью остались, но такой возможности нет, они обязаны уехать в тот университет, где для них выделено квотное место.

Но уже возникали ситуации, когда ребята приезжали конкретно к нам учиться: программа работает уже семь лет, работает «сарафанное радио». Если в какой-то стране уже узнали, что Псков - это хорошо, студенты приезжают к нам и остаются здесь. Таких не очень много, но постепенно все больше людей за рубежом узнают, что свет клином не сошёлся на Петербурге, что здесь все удобно, быстро, локально расположено.

- Несмотря на то, что большинство иностранных студентов разъезжаются после учебы, они продолжают поддерживать связь с преподавателем университета?

- Они продолжают общаться и с нами, и между собой. У них есть потрясающие человеческие качества, поэтому часто сохраняются дружеские отношения. Они относятся у к нам как к русским мамам и папам, пишут о своих успехах, радуя нас этим. Когда приезжают, обязательно заходят к нам в университет, приходят просто посидеть на занятиях - видно, хочется почувствовать что-то свое, родное. И мы их очень рады видеть всегда. Всех помним и всех любим.

Источник: Псковская Лента Новостей
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