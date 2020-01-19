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Профессор ПсковГУ не видит ничего неожиданного в аномально теплой зиме

22.01.2020 11:54|ПсковКомментариев: 3

Для доктора биологических наук, профессора кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Анатолия Истомина в аномально теплой зиме нет ничего неожиданного. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на пресс-конференции 22 января.

«Для меня нет ничего неожиданного в том, что происходит сейчас... Мы живем в условиях парникового эффекта, к которому надо относиться как к сугубо естественному процессу», - пояснил он, напомнив, что сценарии разных вариантов реализации парникового эффекта достаточно подробно озвучивались еще три десятка лет назад. 

Последние десятилетия количество парниковых газов, по словам Анатолия Истомина, увеличивалось. «Сейчас преобладает версия, что именно человек виноват в увеличении парниковых газов. Но антропологический фактор составляет всего 4%: 3% - сжигание углеводорода, 1% - землепользование. Все остальное - это океан - 41% и по 30 с лишним процентов - наземная растительность и почва. Вот основные поставщики двуокиси углерода», - констатировал Анатолий Истомин. 

По мнению профессора, главная причина аномальной зимы «заключается в смещении равновесия между нагревательным и охлаждающим эффектом экосистемы». «Самое главное - заниматься системой особо охраняемых природных территорий - без их помощи техногенными способами проблему решить нельзя. Не те масштабы. Силенок маловато», - заключил он.

Также Анатолий Истомин добавил, что ничего критичного в природных сообществах сейчас не происходит. Мхи и лишайники активно вегетируются и получат преимущества перед цветами, добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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