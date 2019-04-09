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Студенты о студенчестве: ПсковГУ - это здорово!

Никто не расскажет об университете лучше, чем студенты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, сотрудники ПсковГУ собрали рассказы студентов вуза разных курсов и факультетов, чтобы будущие абитуриенты убедились: ПсковГУ - это качественное образование и насыщенная студенческая жизнь. Шахматный клуб, театр мод, студия хип-хопа или студенческое ТВ - в ПсковГУ каждый найдет себе увлекательное занятие.

Ольга Дмитриева, физико-математический факультет:

«Обучение – это очень интересный процесс, который отнимает большую часть времени и внимания. Кроме того, обучение формирует дальнейший жизненный путь, профессиональную деятельность и влияет на качество самой жизни в перспективе. Поэтому очень важно учиться именно там, где комфортно и где можно получить необходимую профессиональную подготовку.

Для меня ПсковГУ полностью удовлетворяет этим требованиям. Во-первых, здесь прекрасные преподаватели - в их профессионализме сомневаться точно не приходится. Стоит отметить и уровень знаний, он достаточно высок, что помогает студенту быть востребованным на рынке труда.

Во-вторых, в университете всегда что-то происходит. Каждый день проходят какие-то конференции, спортивные мероприятия, флэш-мобы, квесты, работают кружки, проводятся различные мероприятия не только для студентов, но и для жителей города, так что, если принимать активное участие хотя бы в малой части этих мероприятий, то времени для скуки не останется. Так же, мне нравиться, что в университете, в настоящее время, ведется работа по улучшению качества жизни обучающихся. Ремонтируются общежития, корпусы, создаются программы поддержки и многое другое. Здесь тебе всегда готовы помочь.

Я считаю, что мой выбор университета был правильный, и на данный момент я имею возможность не только получать качественное образование, но и развиваться творчески».

Кирилл Карпов, факультет инженерных и строительных технологий:

«Я очень долго думал, куда же мне пойти учиться после школы... Выбор был огромный, но меня заинтересовал именно Псковский государственный университет, потому что именно он является опорным университетом области, именно в нем есть 10 факультетов, которые отличаются друг от друга в корне и я могу выбрать тот, который мне нравится. Именно в ПсковГУ развита структура студенческого самоуправления и каждый студент может поменять в ВУЗе то, что ему не нравится. Только в Псковском Государственном университете существует такой огромный простор для самореализации: вы можете попробовать себя в ТВ, в танцах, волонтёрстве, организации и проведении мероприятий и многом-многом другом!

За полтора года в вузе я успел пройти обучение и стать корреспондентом в ТВ ПсковГУ (каждый год они проводят набор и учат обычных людей основам телевидения). В ПсковГУ много танцевальных коллективов, в которых можно научиться танцам. Совершенно случайно я попал в «Что-то новое». Представляете, такое «бревно», как я, теперь умеет и может круто танцевать, особенно хип-хоп. За это время я смог сам организовать три мероприятия: конкурс «Журналист года-2018», хоррор-квест и поэтический конкурс «Моя Мадонна».

Иван Дмитриев, факультет вычислительной техники и электроэнергетики:

«Помимо учебной деятельности, я нашел себя и в других сферах жизни университета. При поддержке университета я организовал шахматный турнир «Кубок ПсковГУ» и веду шахматный кружок на факультете. Занимаюсь спортом, защищаю честь университета на соревнованиях. И такого успеха я не добился бы, если бы не поступил в университет) Учебная деятельность дает не только теоретические знания, но и помогает в приобретении жизненного опыта.

Если вы хотите не только получить отличное образование, но и навсегда запомнить свою яркую и активную студенческую жизнь - вам в ПсковГУ!»

Анастасия Алексеева, юридический факультет:

«В ПсковГУ постоянно проводятся различного рода мероприятия: спортивные соревнования, студенческие научные конференции, встречи с выдающимися представителями научного сообщества, творческие конкурсы.

В этом году состоялось знаменательное событие – десятилетие юридического факультета, в организации которого я приняла непосредственное участие. Я и мои однокурсники станцевали флешмоб на открытии мероприятия – я никогда не участвовала ни в чем подобном и не знала, что умею танцевать!

Я первокурсница, и процесс обучения уже очень интересный, и нравится думать о том, как все будет развиваться дальше. И сейчас я уверена, что выбрав Псковский Государственный университет для получения образования, я поступила правильно!»

Алексей Вакатов, финансово-экономический факультет:

«В нашем университете очень насыщенная студенческая жизнь. Не стоит забывать, что университет - это не только учеба с утра до ночи, но еще и множество мероприятий. Именно университет позволил мне съездить по обмену в другую страну, познакомиться с разными людьми из других стран и просто лучше узнать людей из своего города.

Одним из самых запоминающихся событий в моей студенческой жизни был «Поход первокурсника». Очень увлекательное мероприятие, на котором в течение двух дней собирается огромное количество студентов разных направлений. Все время было наполнено непередаваемой атмосферой, которую невозможно почувствовать ни в каком другом месте. В походе на весь год можно зарядиться энергией, накопленной на этом мероприятии. Перетягивание каната, полуночное посвящение первокурсника, утренняя зарядка - это то, что я запомню надолго».

Анастасия Пименова, факультет образовательных технологий и дизайна:

«Изначально я училась на экономиста в Санкт-Петербурге, но уже через год осознала, что нахожусь не на своём месте. В тот судьбоносный момент мне хватило смелости забрать документы и в корне изменить свою жизнь, поступив в ПсковГУ.

Я активистка своего факультета, участвую во многих мероприятиях, но самое важное для меня направление - театр моды. Благодаря талантливым преподавателям я научилась создавать эскизы одежды и воплощать их в реальность!

Слушайте свое сердце, ловите вдохновение и будьте счастливы в ПсковГУ!»

Татьяна Сотник, факультет менеджмента:

«Преподаватели стремятся давать больше практических и творческих заданий, которые пригодятся для последующей работы, которую можно найти по специальности уже во время обучения! Студенты же помимо всего, имеют возможность участвовать в программах мобильности: ежегодно обучающиеся ПсковГУ отправляются учиться по обмену в различные страны, среди которых за последний год были США, Финляндия, Швеция, Литва.

В ПсковГУ каждый может реализовать себя, проявить свои способности, приобрести новые навыки в творческой, спортивной, общественной деятельности. За время обучения мне полюбился такой вид деятельности как организация квестов, среди которых был квест на форуме иностранных студентов и квест «Первый пошел». Именно там, в таких мероприятиях можно проявить всю свою креативность, ведь творческая составляющая очень важна. Смело можно сказать, что в Псковском государственном университете учиться интересно, а что самое главное - престижно!»