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Два общежития ПсковГУ удалось модернизировать в рамках подготовки к Ганзейским дням

Два общежития ПсковГУ удалось модернизировать в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

По ее словам, общежития университета будут использованы для проживания гостей Ганзы. «Я лично курировала этот вопрос. Как только я приехала в Псков, мы начали встречаться со студенческими комитетами этих общежитий, лично с ребятами отрабатывали, куда на это время расселить студентов, что будет с их вещами. Все вопросы, которые были со стороны студентов заданы, нашли ответы. Причем, нашли их сами же студенты», - отметила Наталья Ильина.

«Молодежь у нас креативная и, в хорошем смысле слова, воспользовалась Ганзой для модернизации общежитий, в которых живет. И тут огромное спасибо оргкомитету и федеральным властям, - добавила врио ректора. - Нам удалось поменять все окна в общежитии на Карла Маркса, заменить входную группу, провести ремонты на первом этаже. Мы также заменили сервисную группу - стиральные машины, провели дератизацию общежитий».

«Большие работы проведены за счет средств федерального бюджета, которые не были бы сделаны, если бы не Ганза», - резюмировала врио ректора ПсковГУ.