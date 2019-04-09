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Наталья Ильина: Если в ПсковГУ будут случаи коррупции, мы с ними будем жестко разбираться

«Если в Псковском государственном университете будут случаи коррупции, мы с ними будем жестко разбираться», - об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, отвечая на вопрос радиослушателя, который поинтересовался, есть ли в псковском вузе коррупция и как с ней борются.

«Как руководитель и как человек, который всю жизнь отработал в университете, я абсолютно не приемлю коррупцию», - отметила врио ректора ПсковГУ.

«Если будут такие случаи, мы с ними будем жестко разбираться», - подчеркнула Наталья Ильина.