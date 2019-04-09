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Универ / Из первых уст

ПсковГУ: Новая стратегия - новые приоритеты

25.06.2019 18:41|ПсковКомментариев: 1

Два месяца назад, когда губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил коллективу Псковского государственного университета нового руководителя - Наталью Ильину, он ясно дал понять, что опорный вуз ждут серьезные изменения. Глава региона обозначил, что и перед нашей страной, и перед областью стоят серьезные вызовы и крайне сложные, амбициозные задачи. В том числе, по реализации нацпроектов, на которые выделяются беспрецедентные финансовые средства.

Он призвал - теперь уже новое руководство ПсковГУ - правильно расставить приоритеты, провести ревизию структуры и выстроить такую оптимальную модель, которая позволит решить все поставленные задачи. «Это большой исторический шанс сделать качественный рывок вперед», - сказал Михаил Ведерников в своем напутственном слове.

Сегодня, 25 июня, на встрече с журналистами в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей врио ректора Наталья Ильина вместе с коллегами представила стратегию развития главного вуза региона и рассказала, как его руководство будет добиваться поставленных целей.

Главное в образовании – востребованность выпускников

Псковский государственный университет сегодня - это классический университет, который выдает диплом государственного образца о высшем образовании. Таких свыше тысячи на территории РФ, правда, псковский входит еще и в число 33 опорных. По результатам пресс-брифинга можно смело утверждать, что сегодня в ПсковГУ есть понимание, что само по себе понятие опорного университета - это не просто очки престижа, но и определенные обязательства - стать кузницей востребованных кадров, обеспечить научный базис и даже стать синергическим центром современных идей по развитию Псковской области. 

«Среди всех университетов, можно сказать, что ПсковГУ - это типичный среднестатистический университет, который осуществляет широкую реализацию образовательных программ: от инженеров и педагогов, до юристов и медиков, - отметила Наталья Ильина. - Да, не каждый регион имеет такой широко профильный классический университет, но мы для себя четко обозначили, что пойдем по направлению преобразований и трансформаций образования».

Зачем нужны такие трансформации? Чтобы выйти за рамки среднестатистического и обеспечить регион, да и в целом страну востребованными кадрами, пояснила врио ректора ПсковГУ. Сейчас в псковском университете очень много образовательных программ, и студенты как бы размываются по ним, а в идеале, уточнила Наталья Ильина, нужно сконцентрироваться на передовых и востребованных со стороны работодателей направлениях.

«ПсковГУ удалось привлечь к этой работе экспертов. В июне с профессорско-преподавательским составом ПсковГУ работал гуру проектирования образовательных программ Анатолий Каспржак, который был зачинателем преобразования высшего педагогического образования, и сегодня является узнаваемым федеральным экспертом, под руководством которого работали и преобразовали модели образовательного процесса ведущие российские университеты. В рамках этой работы мы оценили основные направления отрасли, по которым мы будем предоставлять новые образовательные программы», - поделилась Наталья Ильина.

Главные направления для вуза - образование, наука, инфраструктура, кадры и международная деятельность. Во главе угла - четкая реакция и ориентир на запросы в специалистах, именно это уже стало базисом при формировании новых и актуализации уже существующих образовательных программ университета.

Первая ласточка - решение проблемы острой нехватки медиков. В ПсковГУ с 1 сентября открывается полноценный медфакультет, который направлен на решение именной этой сложной задачи. К слову, в рамках работы факультета будут реализовываться программы сотрудничества с Северо-Западным медицинским университетом.

С нового учебного года обновят и программу «теология», теперь студенты смогут получить по ней еще и дополнительную специальность. Проректор ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова пояснила, что таким образом университет будет готовить специалистов, не только обладающих всеми необходимыми компетенциями по специальности, но и обладающими дополнительными навыками, которые необходимы для успешности в дальнейшей карьере.

Помимо стандартной программы студентам-теологам будут преподавать музейное дело, туризм, экономику, юриспруденцию и другие профессии. Выбор дополнительной специальности будет проходить по желанию студентов и ориентироваться на их личные интересы.

Подобную практику планируется применять и на других направлениях обучения.

Дать возможность и воспитать инициативность

Помимо трансформаций образовательного процесса врио ректора Наталья Ильина в числе основных задач также назвала встраивание ПсковГУ в нацпроекты в связке с псковским регионом. Сейчас университет встраивается в три нацпроекта: «Образование», «Наука» и «Развитие малого и среднего предпринимательства», но это явно не потолок вуза.

Еще одно интересное направление работы – запуск международных сетевых программ обучения. Благодаря им студенты смогут получать сертификаты от зарубежных партнеров ПсковГУ, которые помогут продолжить образование за пределами России.

Кроме того, в рамках сетевых программ планируется привлечение иностранных специалистов, которые будут вести различные дисциплины. Также для студентов откроется возможность обучения за границей, речь идет и о магистратурах, и о других видах обучения. «Мы хотим, чтобы после окончания вуза у студента была возможность продолжить обучение там, где он захочет. В том числе, чтобы с нашим дипломом можно было учиться, например, в магистратуре за рубежом», - рассказала Наталья Ильина.

На данный момент программы еще только разрабатываются, но уже достигнуты определенные договоренности с Даугавпилсом и Резекне, а также с городами Финляндии и Чехии.

Не обделена вниманием и воспитательная работа с молодежью. Проректор ПсковГУ по воспитательной и социальной работе Александр Захаров отметил, что в этом плане псковский вуз очень активно включился в региональную повестку, но далее важным этапом является включение в федеральную. «Главная задача - это привлекать как можно больше федеральных спикеров, специалистов, отправлять студентов на федеральные и международные форумы», - пояснил он.

Александр Захаров подчеркнул, что плотное сотрудничество с Росмолодежью не только демонстрирует студентам новые возможности, но и рушит внутренние границы. «Уже сейчас мы являемся соорганизаторами молодежного форума Псковской области "Без границ". Мы принимаем участие не только в организации самого обучающего блока, но и в предоставлении материальной базы, которая у нас есть. Помогаем по всем фронтам», - заявил Александр Захаров.

Он отметил, что университет стремится к тому, чтобы сама молодежь стала инициатором всех изменений в регионе.

«Мы хотим сделать так, чтобы студенческие объединения становились структурными подразделениями вуза и несли реальную пользу региону. Деятельность всех объединений должна сопровождаться постоянным ростом и развитием, она не должна заканчиваться с выпуском студентов из университета», - заявил Александр Захаров.

Не закончатся с выпуском студентов и их дипломные работы. Наталья Ильина рассказала о том, что принято решение трансформировать дипломные работы в реальные проекты, которые впоследствии будут реализованы на территории Псковской области и принесут практическую пользу региону. Помощь в написании таких проектов студентам будет оказывать не только преподавательский состав, но и работодатели, которые заинтересованы в развитии и инновациях в своих сферах деятельности и на производствах.

Также Наталья Ильина отметила, что у студентов появится возможность защищать дипломные работы в группах. Если для написания и реализации проекта требуются, например, педагог, юрист, программист и медик, то выпускники каждого направления смогут работать над ним. Вклад в проект и его реализацию будет засчитан каждому из студентов, как итоговая аттестационная работа в вузе, которая необходима для получения диплома о высшем образовании.

Обучение в комфорте

Пока студенты еще не покинули стен вуза, для них важен вопрос комфортного пребывания в общежитиях. И здесь особые надежды, конечно, возлагаются на строящийся на набережной реки Великой кампус. При этом Наталья Ильина подчеркнула, что и кампус ПсковГУ, и прилегающая к нему территория должны стать не просто местом жительства, а местом активности. По ее мнению, студенческий городок должен быть открытым для разных категорий - для студентов, преподавателей, представителей проектных групп и жителей Пскова - как детей, так и взрослых.

Приехав на работу в псковский университет, Наталья Ильина озвучила строительство студенческого городка в числе четырех главных стратегических задач, над выполнением которых предстоит работать новой команде ПсковГУ.

К слову, Ольга Серова пообещала, что в следующем году приемная комиссия будет работать уже в новом кампусе. Вероятно, и остальные его помещения будут уже полноценно функционировать к этому моменту.

Представители университета обратили внимание на то, что темпы строительства кампуса можно назвать колоссальными, по сравнению с тем, какими они были последние несколько лет.

При этом, руководство вуза обещает не забывать о всех старых общежитиях, которые уже есть в обойме университета. Сейчас уже начата глобальная работа по инвентаризации, в некоторых корпусах начали делать плановые закупки мебели, а, например, в общежитии на улице Карла Маркса провели массовые санитарно-гигиенические работы перед Ганзой.

На брифинге спикеры подчеркнули, что новое руководство вуза открыто для общения и прямого взаимодействия со студентами. Например, теперь стало гораздо проще попасть на личный прием к врио ректора, а многие проректоры с удовольствием общаются со студентами в социальных сетях. Так, проректор ПсковГУ по воспитательной и социальной работе Александр Захаров лично общается со всеми студентами во всех социальных сетях. Он отмечает, что отвечает каждому - не более, чем через 4 дня.

Держать марку

Главная задача учебного процесса, заверили представители вуза на пресс-брифинге, - это погрузить студентов в исследовательскую среду. Для этого в ПсковГУ будут создаваться зеркальные лаборатории совместно с ведущими вузами страны. Еще одним важным фактором в развитии университета является предоставление возможности студентам менять мир вокруг себя. В университете уже реализуются программы по разработке социально-ориентированных проектов, подготовке грантовых заявок, обучение наставников.

Врио ректора Наталья Ильина отметила, что в международной деятельности университет заметен на федеральном уровне уже сегодня. «Теперь мы стараемся стать надежным международным партнером. Мы развиваем совместные образовательные программы, в том числе программы двойных дипломов», - рассказала Наталья Ильина.

«Мы должны соответствовать тому уровню, который есть в университетах, с которыми мы взаимодействуем», - подчеркнула Наталья Ильина.

Напомним, сегодня ПсковГУ - это мультидисциплинарный университет, имеющий распределенную инфраструктуру: 11 учебных корпусов, более 3000 мест в общежитиях, площадки для занятий спортом, свой бассейн. В псковском опорном вузе обучается порядка 10,5 тысяч студентов, в том числе более 1300 иностранных граждан из 46 стран мира. На сегодняшний день в ПсковГУ реализуется порядка 190 образовательных программ и свыше сотни программ дополнительного образования.

В этом году университет осуществляет прием по 48 программам бакалавриата (свыше 660 бюджетных мест), 7 программам специалитета (124 бюджетных места), 36 программам магистратуры (почти 300 бюджетных мест) и 14 программам аспирантуры (10 бюджетных мест).

Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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