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Декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ: У нас традиционно самый высокий проходной средний балл

Традиционно самый высокий проходной средний балл в Псковском государственном университете - на факультете русской филологии и иностранных языков, сообщает пресс-служба ПсковГУ со ссылкой на декана факультета русской филологии и иностранных языков Галину Маслову.

«Этот год отличается еще и широкой географией поступающих - теперь к нам присоединяются ребята из Пермского края, Удмуртии, Санкт-Петербурга», - прокомментировала декан результаты набора студентов в этом году.

По ее словам, среди абитуриентов в этом году есть настоящие таланты. «Например, Софья Зимина, которая знает английский, французский, шведский, латышский языки и в свое время ездила в образовательный центр «Сириус» для одаренных детей», - рассказала Галина Маслова.

Напомним, прием документов на основные конкурсные (они же бюджетные) места по очной и очно-заочной формам обучения завершен, промежуточные результаты уже известны.

Но еще можно успеть стать студентом ПсковГУ. До 23 августа можно поступить:

- на бюджетное место заочной формы обучения;

- на бюджетное место магистратуры;

- на платное место на любой факультет и специальность (есть возможность снизить стоимость на 20-50%)

На внебюджет по очной и очно-заочной формам обучения документы: до 23 августа - бакалавриат и специалитет; до 10 сентября - магистратура.

19 августа заканчивается прием документов на направления «Таможенное дело», «Логопедия», «Теология» и «Дизайн» (направления, на которых проводятся вступительные испытания).

Информацию о поступлении в ПсковГУ ищите на сайте в разделе «Абитуриенту» и в группе ВКонтакте.

Остались вопросы? Звоните на горячую линию приемной комиссии по номеру 8-800-550-94-10 или приходите лично по адресу ул. Льва Толстого, 4.