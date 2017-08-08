Театр «Мастерская» станет участником фестиваля имени Сергея Довлатова

17 сентября в 19.00 на большой сцене Псковского театра драмы состоится показ спектакля «Старший сын» режиссера Григория Козлова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, полюбившийся псковичам театр «Мастерская» из Санкт-Петербурга представит свою работу в рамках фестиваля искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник».

Спектакль получил приз зрительских симпатий на XXI Международном театральном фестивале «Балтийский дом», а также премию «Прорыв» в номинации «Лучшая роль второго плана» (Евгений Шумейко). Работа принимала участие в фестивалях «Будущее театральной России» (Ярославль), «Твой шанс» (Москва), «Реальный театр» (Екатеринбург).

По сюжету двое молодых людей - студент Владимир Бусыгин и торговый агент Сильва, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта Сарафанова. Чтобы протянуть время и немного погреться, молодые люди на ходу сочиняют историю о том, что один из них - сын хозяина дома. Эта ложь приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы…

Комедия Александра Вампилова - классика отечественной драматургии - давно вошла в «золотой фонд» российского театра XX века. После культового фильма Виталия Мельникова, где главные роли замечательно сыграли Евгений Леонов, Николай Караченцов, Светлана Крючкова, Михаил Боярский, в сценическое прочтение знаменитой вампиловской пьесы, кажется, уже нечего добавить. Тем более - пьесы, написанной в далекие 60-е годы, существенно отличающиеся от реалий нынешнего времени.

Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно онлайн, в кассах Псковского театра драмы и гипермаркета «Империал».

Продолжительность: 3 часа с одним антрактом.

Возрастное ограничение: 16+.

Источник: Псковская Лента Новостей