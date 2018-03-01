Культура

Международный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове с 17 по 19 апреля

С 17 по 19 апреля в Пскове в 25-й раз пройдет Международный книжный форум «Русский Запад», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

На первом заседании межведомственной рабочей группы при администрации Псковской области по продвижению книги и чтения генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова рассказала, что в этом году программа существенно отличается от предыдущих лет. На форуме будут работать 3 секции посвященные продвижению чтения, развитию библиотек и книжного бизнеса в целом.

Всего в мероприятии примут участие более 40 издательств. «Это большое событие не столько для библиотек, а для книжного бизнеса и образования в целом», - отметила она.

Помимо работы профессиональных секций в рамках «Русского Запада» пройдет традиционная книжная ярмарка, выставки, встречи с писателями. В библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина будет работать детская площадка, а в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих - для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году соорганизатором форума выступил Российский книжный союз (РКС) в рамках подписанного соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с администрацией региона.

В продолжение встречи члены экспертной группы обсудили возможность возрождения региональной издательской программы и утвердили план мероприятий на 2018 год в рамках соглашения с РКС. Планируется, что область станет площадкой для всероссийского проекта Федерального агентства по делам молодежи «Русские рифмы», примет участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион», в проектах «Электронные библиотеки в школах» и «Мобильная библиотека».