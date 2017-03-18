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Интерактив: Про лошадей, погоню, Крым и дрифт на ипподроме

18 марта отмечали день присоединения Крыма. Практически во всех городах России конники присоединились к празднованию этого замечательного праздника. И наши спортсменки, патриотки с ипподрома, решили приехать на лошадях в город. В Детский парк, в связи с проведением в нем массового мероприятия, спортсменки не поехали. А встали напротив телецентра (речь идет о здании бывшего телеграфа на Октябрьском проспекте – ред.) с целью пропаганды конного спорта и здорового образа жизни. Не прошло и часа, как приехала полицейская машина номер М 1527 60, и из нее выскочила Мария Березина, незаконный предприниматель по катанию на лошадях, в сопровождении полицейского и работника администрации по правовому обеспечению под руководством Наводкина В. А.

Она побежала с фотоаппаратом к спортсменкам ипподрома и кричала, давая указания полицейским: «Ловите их, вот они». Естественно, спортсменки испугались такой компании и поспешили уехать на ипподром. Но противники прыгнули в машину и с визгом колес поехали за девушками. Заставляя их подвергать свою жизнь опасности, они гнали их бешеным галопом до самого ипподрома. Не остановило сотрудника полиции, который находился за рулем транспортного средства и действовал по указу Березиной Марии, тот факт, что на дорожке ипподрома ездят дети клуба на лошадях, которые боятся машин, не приучены к городу, и вовсе на дорожку ипподрома выезд машин запрещен. Подвергая жизнь занимающихся детей опасности, сотрудник полиции продолжил погоню по дорожке ипподрома за девушками, которые пытались отвязаться от незаконного преследования. Полицейская машина пыталась наехать на лошадей, подрезать их. После страшного дрифта по дорожке ипподрома полицейская машина покинула ипподром.

Мы, другие спортсмены, увидев это, сели в свою машину и попытались догнать преследователей, чтобы взять с них объяснения, но они скрылись. Удалось сделать только фото номера машины. А также спортсмены ипподрома сняли на видео следы от полицейской машины на дорожке ипподрома. Сейчас спортсменами написано заявление в УВД, на водителя машины, с целью установления его личности и дальнейшей оценки его действий. Сложно представить, если бы в тот момент, как он дрифтовал по беговой дорожке ипподрома, лошадь бы с ребенком понесла, и случилось бы несчастье. И как всегда крайними сделали бы конников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в районе бывшего телеграфа (Октябрьский проспект, 11) девушки осуществляли извоз на лошадях. Согласно постановлению администрации г. Пскова, катание на лошадях в этом месте не разрешается. Привлечение к ответственности за нарушение данного постановления находится полностью в компетенции органов местного самоуправления. Задача полиции - обеспечить безопасность как представителей администрации, так и граждан.

Информация о катании на лошадях поступила в администрацию Пскова. Факт катания на лошади зарегистрирован, причем лошадей заставили двигаться достаточно быстро.

Сотрудники администрации Пскова в сопровождении полицейских прибыли на место и попросили наездниц спешиться для проведения беседы. Наездницы отказались и погнали лошадей обратно к ипподрому по тротуарам на Октябрьском проспекте и улице Кузнецкой.

Сотрудники полиции сопровождали данных лиц, двигаясь по проезжей части. Они неоднократно предупреждали лошадниц, что те создают опасность. Их просили двигаться по проезжей части. Наездницы эти просьбы игнорировали, продолжали движение по скверу и пешеходным дорожкам.

В пресс-службе подчеркнули, что полиция сопроводила наездниц до ипподрома, чтобы убедиться, что они доехали до ипподрома, не создав угрозу безопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей