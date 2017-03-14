Полиция даст оценку действиям наездниц, которые избивали друг друга хлыстами в Детском парке

Полиция даст оценку действиям участников драки, которая произошла 12 марта в Детском парке г. Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомство уже поступили заявления от участников конфликта. Полицией проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям «лошадниц».

Напомним, что 12 марта в Пскове в Детском парке произошла драка между девушками, которые катают детей на лошадях. Соответствующие видеозаписи опубликованы на видеохостинге youtube.com. На записях видно, что «лошадницы» избивают друг друга хлыстами, таким образом борясь с конкурентами по «лошадиному бизнесу».

Источник: Псковская Лента Новостей