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В Пскове «лошадницы» избивали друг друга хлыстами в Детском парке на глазах у прохожих. ВИДЕО

В Пскове «лошадницы» избивали друг друга хлыстами в Детском парке на глазах у прохожих. ВИДЕО

12 марта в Пскове в Детском парке произошла драка между девушками, которые катают детей на лошадях. Соответствующие видеозаписи опубликованы на видеохостинге youtube.com.     На записях видно, что «лошадницы»...87



Полиция даст оценку действиям наездниц, которые избивали друг друга хлыстами в Детском парке

14.03.2017 14:54 ПЛН, Псков

Полиция даст оценку действиям участников драки, которая произошла 12 марта в Детском парке г. Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.  
 
В ведомство уже поступили заявления от участников конфликта. Полицией проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям «лошадниц».
 
 
Напомним, что 12 марта в Пскове в Детском парке произошла драка между девушками, которые катают детей на лошадях. Соответствующие видеозаписи опубликованы на видеохостинге youtube.com. На записях видно, что «лошадницы» избивают друг друга хлыстами, таким образом борясь с конкурентами по «лошадиному бизнесу».  
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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