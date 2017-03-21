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Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

Агрессия псковских «лошадниц» направлена не только друг на друга, но и на клумбы в Детском парке. Такое чувство, что они делают это намеренно.  Мало того, что занимаются незаконной...39





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22.03.2017 21:04 ПЛН, Псков

Почитал я публикацию на тему погони полицейских за лошадками в день празднования присоединения Крыма к России. И смешно и горько мне стало от писанины такой несуразной.
 
 
18 марта 2017 года, как человек семейный, в свой законный выходной, я держал путь на вышеуказанное торжество в Детский парк города нашего Пскова. И что же я увидел, катают лошадки у телеграфа, да как катают, те, что помладше, все в трудах и работе, а «хозяева» «стерегут» и на замечания агрессией реагируют, и мне «посчастливилось» получить в свой адрес крепенькое словцо от «катальщиц лошадиных».
 
Наблюдал «картину», как представители администрации и полиции пытались правомерными действиями пресечь работу данных личностей, с просьбами представиться и слезть с конного транспорта. В ответ с дикими криками и оскорблениями «барышни» пустились вскачь по улицам города, верхом на лошадях, подвергая жизни людей огромной опасности. Если это была «пропаганда конного спорта», так что же вы тогда так удирали? И от кого?  
 
Владимир Поздняков

Источник: Псковская Лента Новостей



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