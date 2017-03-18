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Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

Агрессия псковских «лошадниц» направлена не только друг на друга, но и на клумбы в Детском парке. Такое чувство, что они делают это намеренно.  Мало того, что занимаются незаконной...15





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Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

20.03.2017 12:23 ПЛН, Псков

Агрессия псковских «лошадниц» направлена не только друг на друга, но и на клумбы в Детском парке. Такое чувство, что они делают это намеренно. 

Мало того, что занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, катают наших детей, не отвечая за их безопасность, так еще и портят городское имущество. На этих клумбах скоро должны появиться тюльпаны, но если их будут вытаптывать лошади, то на 9 мая мы вряд ли увидим любимые всеми цветы.

Псковичка 

Источник: Псковская Лента Новостей



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