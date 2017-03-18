Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Агрессия псковских «лошадниц» направлена не только друг на друга, но и на клумбы в Детском парке. Такое чувство, что они делают это намеренно.
Мало того, что занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, катают наших детей, не отвечая за их безопасность, так еще и портят городское имущество. На этих клумбах скоро должны появиться тюльпаны, но если их будут вытаптывать лошади, то на 9 мая мы вряд ли увидим любимые всеми цветы.
Псковичка
Источник: Псковская Лента Новостей