Общество

Псковский кинотеатр «Октябрь» могут отдать в безвозмездное пользование

АО «ИКЦ «Октябрь» планируют исключить из прогнозного плана приватизации объектов собственности области. Соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» будут рассмотрены на сессии регионального парламента завтра, 31 мая. Перед этим, также 31 мая, вопрос обсудят члены комитета по бюджету и налоговой политике.

Как говорится в законопроекте, пункт о продаже 100% акций АО «ИКЦ «Октябрь» исключается из прогнозного плана (программы) приватизации объектов собственности области, стоимость каждого из которых превышает 2 000 000 рублей.

В то же время в перечень имущества, находящегося в собственности области, предоставляемого в безвозмездное пользование, вносится здание кинотеатра «Октябрь» общей площадью 1840,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Псков, пл. Ленина, д. 3. Пользоваться помещениями будет автономная некоммерческая организация «Центр развития молодежи «Лофт»».

«Исключение из плана приватизации объектов собственности области, стоимость каждого из которых превышает 2 000 000 рублей продажи 100 процентов акций АО «ИКЦ «Октябрь» не приведет к изменению утвержденных параметров источников финансирования дефицита областного бюджета, поскольку оценка при утверждении в декабре 2017 года плана приватизации объектов, стоимость каждого из которых превышает 2 млн. рублей на 2018 год продажи 100% акций ОАО «Псковжилстрой», продажи 100% акций АО «ИКЦ «Октябрь» не производилась. Цена была определена расчетно с учетом конъюнктуры рынка. В настоящее время продажа акций ОАО «Псковавиа» 75% минус одна акция (33992 шт. обыкновенных бездокументарных акций) оценивается 51 млн рублей. Стоимость акций ОАО «Псковжилстрой» в случае их оценки в настоящее время превысит 60 млн рублей», - отмечается в пояснительной записке за подписью главного финансиста региона Татьяны Бариновой.