Общество

На полигоне Завеличье проходит второй этап международного конкурса «Десантный взвод»

Сегодня на полигоне Завеличье в рамках второго этапа конкурса «Десантный взвод» команды-участницы соревнуются в стрельбе сходу из различных положений в составе отделений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

«Крылатая пехота» состязается в стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов без экипажей.

Общая протяжность дистанции составляет 10,5 км, по команде судьи участники совершают марш – бросок в составе взвода с поочередным выполнением упражнения стрельб из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов (РПГ) через каждые 3 км.

По условиям конкурса старт каждой команды проводится с интервалом не менее 15 минут, при этом расстояние от первого до замыкающего участника команды при совершении марш-броска не должно превышать 20 метров.

Напомним что второй этап соревнований «Десантный взвод» состоит из двух номинаций: индивидуальная гонка на боевых машинах и стрельбе.

Международный конкурс «Десантный взвод» проводится в четыре этапа на трех полигонах Псковской области в период с 28 июля по 9 августа.

Впереди десантников ждут самые зрелищные и яркие по эмоциям этапы конкурса.