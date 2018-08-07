Общество

Российские десантники стали лучшими в эстафете на «Десантном взводе» в Пскове

Во вторник на полигоне Завеличье под Псковом стартовал 4 этап конкурса «Десантный взвод», в ходе которого десантники состязались в эстафете и в точности десантирования. Эстафета включала в себя преодоление полосы препятствий и огневых рубежей, на которых военнослужащие соревновались в точности и скорости стрельбы из гранатометов, пулеметов и автоматов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, по итогам эстафеты российские десантники показали лучшее время. Они также заняли первое место в точности десантирования. Команда Марокко в десантировании стала второй, Китай на третьем месте. Что касается эстафеты, то здесь второе место у команды Китая, замыкают тройку лидеров десантники из Белоруссии.

Участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из 10 стран мира: России, Алжира, Республики Беларусь, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.