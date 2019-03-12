Происшествия

В Псковской области уничтожили польские, голландские, украинские, турецкие фрукты и овощи

В Невельском районе Псковской области должностными лицами управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни было задержано автомобильное транспортное средство, осуществлявшее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Россельхознадзоре.

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих фруктов и овощей, на упаковочной таре продукции обнаружены маркировочные этикетки, согласно которым страной происхождения яблок является Польша, груш – Нидерланды, огурцов – Украина, томатов – Турция.

585 килограммов польских яблок, 24 килограмма голландских груш, 33 килограмма украинских огурцов изъяты из оборота и уничтожены в городе Себеж Псковской области в рамках реализации указа президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», а 35 килограммов турецких томатов - в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного решением комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г № 318.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.