В Пскове выявлена крупная партия контрабандного алкоголя для продажи в известной торговой сети

Правоохранители выявили крупную партию контрабандного алкоголя, предназначенного для продажи в магазинах известной в Пскове торговой сети.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник в правоохранительных органах, в городе Пскове и районах области были проведены оперативно-розыскные мероприятия по местам хранения и продажи немаркированной спиртосодержащей и табачной продукции в известной торговой сети.

В результате проведённых мероприятий выявлен большой объём контрафактной продукции, в том числе контрабандно ввезенной в РФ.