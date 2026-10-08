21 человека задержали псковские росгвардейцы за минувшую неделю

В период с 1 по 7 октября сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области совершили 319 выездов на охраняемые объекты области по сигналам «Тревога», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

За административные правонарушения задержали 21 гражданина. В городе Пскове удалось задержать группу лиц, которая пыталась украсть продукты из универмага на сумму более 26 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям наряда группы задержания вневедомственной охраны правонарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Два раза росгвардейцев привлекали для обеспечения безопасности и правопорядка по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

«Вневедомственная охрана Росгвардии осуществляет круглосуточную защиту имущества граждан и организаций. Оперативное реагирование на сигналы "Тревога" и слаженные действия личного состава позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности на охраняемых объектах», - сообщили в Росгвардии.