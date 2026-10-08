 
Происшествия

21 человека задержали псковские росгвардейцы за минувшую неделю

0

В период с 1 по 7 октября сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области совершили 319 выездов на охраняемые объекты области по сигналам «Тревога», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

За административные правонарушения задержали 21 гражданина. В городе Пскове удалось задержать группу лиц, которая пыталась украсть продукты из универмага на сумму более 26 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям наряда группы задержания вневедомственной охраны правонарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Два раза росгвардейцев привлекали для обеспечения безопасности и правопорядка по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

«Вневедомственная охрана Росгвардии осуществляет круглосуточную защиту имущества граждан и организаций. Оперативное реагирование на сигналы "Тревога" и слаженные действия личного состава позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности на охраняемых объектах», - сообщили в Росгвардии.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026