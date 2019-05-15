Происшествия

В Псковской области запрещен ввоз более 10 тыс. саженцев горшочных и декоративных растений

При проведении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы Российской в пункте карантина растений «Бурачки» должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора запрещен ввоз посадочного материала. 10302 саженца горшочных и декоративных растений, происхождением Польша и Нидерланды, следовали из Литвы в адрес предприятия, зарегистрированного в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками ведомства были выявлены нарушения. На части партии горшечных растений не была обнаружена маркировка, а шесть растений перемещались без фитосанитарного сертификата. Ввоз посадочного материала на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя груза возбуждено дело об административном правонарушении.