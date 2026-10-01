Мужчина пострадал при пожаре в псковской деревне Кутузово

Возгорание жилого дома произошло в деревне Кутузово Псковского муниципального округа 30 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

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Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пострадавшего 1981 года рождения доставили в медицинское учреждение.

На месте работали четыре специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.