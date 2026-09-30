Великолучанка отказалась готовить обед и ударила ножом своего сожителя

Жительницу Великих Лук обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что днем 4 августа великолучанка в состоянии опьянения отказалась приготовить обед, из-за чего поссорилась с сожителем. В ходе конфликта она ударила мужчину кухонным ножом в грудь четыре раза, причинив тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Великолучанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.