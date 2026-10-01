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Пскович под наркотиками пытался дать взятку инспектору ГАИ в Удмуртии

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34-летнего жителя Псковской области задержали по подозрению в покушении на дачу взятки в Балезинском районе Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

Фото: СУ СКР по Удмуртии

Установлено, что 18 сентября мужчина за рулем автомобиля был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции около поселка Балезино для проверки документов. В ходе проверки у него выявили признаки опьянения. Медосвидетельствование показало, что водитель находится под действием наркотиков.

Пытаясь избежать ответственности, автомобилист предложил инспектору ГАИ 30 тысяч рублей. От взятки полицейский отказался, передав информацию в дежурную часть.

«В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, изъяты видеозаписи с видеорегистратора, допрошены свидетели и обвиняемый, он полностью признал вину в совершенном преступлении», - говорится в сообщении.

Расследование дела завершено, оно направлено в суд.  

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