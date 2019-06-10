Происшествия

Более 18 тонн норвежского лосося запретили ввозить на территорию области сотрудники псковского Россельхознадзора

На российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем пункте пропуска «Убылинка» сотрудниками Управления Россельхознадзора запрещен ввоз 18,3 тонн мороженых хребтов лосося. Морская продукция следовала в Республику Казахстан из города Берген, расположенного в западной части Норвегии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Россельхознадзора.

Должностными лицами ведомства было выявлено отсутствие в реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, информации о холодильнике Норвегии, заявленной в ветеринарном сертификате страны-экспортера.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.