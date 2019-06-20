Происшествия

В деятельности сервисно-локомотивного депо «Дно-Псковское» выявили ряд нарушений

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения сервисно-локомотивным депо «Дно-Псковское» - филиалом «Северо-Западный» ООО «ЛокоТех-Сервис» (далее - СЛД «Дно-Псковское») требований законодательства в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России (№ 286, 21 декабря 2010 года).

В этой связи Псковским транспортным прокурором в отношении ответственных должностных лиц СЛД «Дно-Псковское» возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам их рассмотрения, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.