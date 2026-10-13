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Великолучанина арестовали на два месяца за нападение на пенсионерку

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Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении неоднократно судимого 27-летнего жителя Великих Лук, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 11 октября обвиняемый у одного из банкоматов города заметил пожилую женщину, которая снимала со своего счета деньги. Мужчина проследовал за ней, распылил ей в лицо перцовый баллончик и отобрал сумку, в которой находился кошелек с деньгами, после чего скрылся.

В ходе судебного заседания защитник просил избрать в отношении великолучанина более мягкую меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако суд, учитывая тяжесть предъявленного обвинения, наличие у обвиняемого судимостей, а также иные данные о его личности, не усмотрел оснований для удовлетворения ходатайства защиты и отказал в избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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