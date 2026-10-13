Двум инспекторам ТОГАДН Псковской области грозит до 8 лет за получение взятки

Великолукский районный суд Псковской области рассматривает уголовное дело в отношении двух государственных инспекторов Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области северо-восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигуранты на стационарном посту весового контроля остановили два большегрузных транспортных средства, которые следовали с нарушением габаритных характеристик. По договорённости за денежное вознаграждение обвиняемые отпустили автомобили без привлечения виновных лиц к административной ответственности. В дальнейшем инспекторам за совершённые незаконные действия двумя частями была передана взятка в значительном размере.

Уголовное дело по материалам УФСБ России по Псковской области и УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области было возбуждено и расследовано СУ СК России по Псковской области.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящий момент они уволены из ТОГАДН Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО.