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Стали известны подробности серьезного ДТП возле деревни Соловьи

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Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия возле деревни Соловьи. Авария произошла около 11:40 на 297 километре трассы Санкт-Петербург-Невель, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля Renault женщина 1966 года рождения на прямом участке дороги не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась автомобилем Lada под управлением женщины 1961 года рождения.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель Lada, а также пассажир, женщина 1981 года рождения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

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