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Авиаэкипажи из Псковской области: В Красноярском крае огонь подходит к деревням, горят животные

В Красноярском крае 3 авиаэкипажа, вылетевшие на 3-х самолетах «Ил-76» из Псковской области, приступили к тушению лесных пожаров. Как сообщил Псковской Ленте Новостей один из членов экипажа - заместитель командира воинской части по военно-политической работе Денис Панов - вылетели псковские экипажи в Красноярск, в аэропорт «Емельяново», 31 июля, примерно в 23.30.

К работе приступили 1 августа, в 03.00 - 04.00. В каждый экипаж входит 8 - 9 человек. Самолеты оснащены выливными авиационными приборами.

«Видим горящие леса, горящих животных. Огонь подходит к деревням. Везде - дым! - рассказал Денис Панов. - Это все очень трагично! Ужасно! С этим надо бороться!».

Также Денис Панов добавил, что с целью борьбы с лесными пожарами, разгоревшимися в Красноярском крае, и помощи местным жителям была создана большая авиационная группировка под командованием замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

«Все происходит следующим образом: вертолеты находят очаги воспламенения - координаты поступают в координационный центр, после чего - подаются на экипаж. Затем экипаж долетает до места и определяет, с какой стороны зайти. После этого - тушат пожар», - разъяснил процесс борьбы с очагами воспламенения заместитель командира.

Напомним, вылеты на борьбу с лесными пожарами прошли с аэродромов в Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской и Ульяновской областях. Президент России Владимир Путин 31 июля поручил министерству обороны РФ помочь в тушении пожаров в Сибири и других регионов России. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса. Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.