Происшествия

Несовершеннолетнюю псковичку, пропавшую 5 августа, разыскивает полиция

ОМВД России по Псковскому району разыскивается несовершеннолетняя Мария Иванова, 2003 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, 5 августа около 12 часов Мария ушла из дома в деревне Родина и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо треугольной формы кавказского типа, глаза карие, нос прямой, волосы черные.

Была одета в синие джинсы, толстовку с капюшоном красного цвета и белыми буквами на груди, кроссовки красные с белыми полосками.