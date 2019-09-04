Происшествия

Сотрудник псковского центра «Подросток» погиб, выполняя ремонтные работы

Государственная инспекция труда в Псковской области завершила расследование смертельного несчастного случая, происшедшего с работником МБОУ «Центр образования «Подросток» 1963 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По информации инспекции труда, в учреждении пострадавший работал более 26 лет в должности мастера производственного участка, совмещая должность преподавателя.

Несчастный случай произошел в конце июня, когда в целях уборки и окультуривания территории заднего двора Центра образования двое мужчин-работников проводили работы по демонтажу металлической решетки. После распиливания частей арматуры незакрепленная массивная конструкция упала, придавив работника.

Прибывшие врачи «Скорой помощи» проводили реанимационные мероприятия, но пострадавший умер. Экспертиза показала, что мужчина получил ушибы головы и спины, переломы частей тела и разрывы внутренних органов. В ходе расследования установлено: мастер производственного обучения МБОУ «ЦО «Подросток» выполнял работу не по специальности, не обусловленную трудовым договором; был допущен к выполнению работ без целевого инструктажа, без средств индивидуальной защиты. Материалы расследования переданы в следственные органы.