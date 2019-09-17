Происшествия

Мужчина на тракторе уехал в лес в Стругокрасненском районе и пропал

21 сентября спасателям поступила заявка на оказание помощи в поисках гражданина, который уехал на тракторе в лес вблизи деревне Жабенец Стругокрасненского района и пропал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 22 сентября пропавшего мужчину безрезультатно искали сотрудники полиции и поисково-спасательного отряда Пскова. Сегодня поиски будут продолжены.

22 сентября от полиции поступила заявка на помощь в поисках мужчины, потерявшегося в лесу возле деревни Слепнево Куньинского района. В воскресенье мужчина не обнаружен, в понедельник поиски будут продолжены.