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Порховичка получила условный срок за кражу телефона у знакомой

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Порховичка получила условный срок за кражу мобильного телефона у знакомой, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Согласно материалам уголовного дела, утром 29 января, нуждаясь в деньгах, обвиняемая пришла в квартиру своей знакомой и предложила ей купить картину. Женщина отказалась. В это время подсудимая заметила на кухне мобильный телефон, который решила похитить.

Спустя некоторое время подсудимая, воспользовавшись отсутствием хозяйки квартиры, а также тем, что дверь не была заперта, похитила мобильный телефон. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимая раскаялась в содеянном.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком.

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