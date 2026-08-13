Двухэтажный жилой дом сгорел в плюсской деревне

Двухэтажный жилой дом сгорел в деревне Должицы Плюсского муниципального округа 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 17:55. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и электросетей вследствие короткого замыкания.

Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Часами ранее, в 04:41 в селе Ляды Плюсского округа сгорело неэксплуатируемое здание. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и электросетей вследствие короткого замыкания. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.