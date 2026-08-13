Восемь сараев горели на улице Щорса в Великих Луках

Двухэтажное неэксплуатируемое строение горело на улице Щорса в Великих Луках 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 18:25. Выгорели восемь сараев. Предположительной причиной стала неосторожность при курении. Привлекались девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

В этот же день в 00:44 в Дно на улице Новолесной баня выгорела изнутри по всей площади. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и электросетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники. Огнеборцами спасены две хозяйственные постройки.