Происшествия

В Великих Луках стало вдвое больше фактов мошенничества с банковскими картами

В Великих Луках количество преступлений, связанных с банковскими картами, увеличилось вдовое. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации муниципалитета, такие данные 15 октября озвучил врио начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел России по Великим Лукам Андрей Калинин на общегородском совещании с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и структурных подразделений администрации муниципалитета.

На совещании начальник управления по профилактике правонарушений, противодействию наркомании, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан администрации города Виктора Костюченко спросил у Андрея Калинина: «В СМИ регулярно появляются сведения о совершении мошеннических действий с банковскими кредитными картами. Какая обстановка с этим сейчас в городе и что вы могли бы порекомендовать великолучанам, чтобы избежать подобных преступлений в их отношении?».

«За девять месяцев этого года совершено 149 преступлений подобного рода. В прошлом году было 71. В первую очередь хочется обратить внимание, чтобы граждане были благорассудны и не поддавались на провокации. Граждане должны знать, что никакая банковская служба не будет звонить гражданам и просить предоставить персональные данные, а также перевести куда-либо свои финансовые средства», - ответил Андрей Калинин.

В пресс-службе также добавили, что, с его слов, в сентябре в ОМВД России по Великим Лукам поступило 1083 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, по которым возбуждено 90 уголовных дел.

Основным видом преступлений, совершаемых на территории Великих Лук, являются кражи. За отчетный период было выявлено 45 краж разной степени тяжести.

Также в течение этого месяца из незаконного оборота изъято 9,67 грамм наркотических средств, 40 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, 3 единицы оружия и 5 единиц боеприпасов.

В ходе мероприятий по охране правопорядка составлено 2 186 протоколов об административных правонарушениях. Из них 239 - за распитие спиртных напитков в общественных местах, 18 - за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, 33 - за мелкое хулиганство, 12 - за неуплату административных штрафов.

Помимо этого, со ссылкой на выступление Андрея Калинина, в пресс-службе добавили, что из общего числа административных правонарушений по линии ГИБДД - 77,1%. В сентябре на территории города зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 13 человек. Задержаны 49 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.