Экономика

Налоговая задолженность в великолукский бюджет составила 34 млн рублей

Задолженность по налогам, зачисляемым в бюджет Великих Лук составила 34 миллиона рублей, в том числе НДФЛ - 5,1 млн рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук, такие данные - по состоянию на 1 октября 2019 года озвучила 15 октября исполняющая обязанности начальника межрайонной ИФНС №2 по Псковской области Любовь Щербакова на общегородском совещании с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и структурных подразделений администрации муниципалитета.

Любовь Щербакова добавила, что от великолукских налогоплательщиков в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за отчетный месяц текущего года поступило 670,5 миллиона рублей. Из них в федеральный бюджет - 180,9 миллиона рублей, в бюджет области - 84,1 миллиона руб. Поступление страховых взносов составило 317,6 миллиона рублей.

Также в пресс-службе сообщили, что в сентябре основные поступления налогов в бюджет города обеспечили следующие организации: ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО», АО «03 Микрон», Великолукский завод «Транснефтемаш», Эксплуатационное локомотивное депо филиал ОАО «РЖД», ООО «ВЕЛМАШ-С», ООО «Кабельный завод "АЛЮР"», АО «ВОМЗ», ООО «Завод Реостат».